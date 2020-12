Bel crossover tra SKAM Italia e Uomini e Donne. Da mesi Francesco Centorame ha ufficializzato la sua relazione con Valentina Salvagno, ex corteggiatrice del tronista Lucas Peracchi (che adesso sta con Mercedesz Henger).

L’interprete di Elia Santini e la compagna non solo continuano a vivere la loro bella storia d’amore, ma da poche settimane sono diventati genitori.

Le ragazze di IsaeChia si sono accorte che nel giorno del suo compleanno Valentina ha pubblicato una foto delle mani di Francesco Centorame e della loro creaturella (cit. Carmelita).

Tanti auguri a Valentina e Francesco, anche se – non sapendo del fidanzamento e figuriamoci della gravidanza – devo ammettere che questa di ‘Centorame papà’ è…



“L’operazione è andata alla grande! Ora qualche giorno di riposo forzato. Dico forzato perché non ho alcuna voglia di risposarmi, questa vita corre veloce e io voglio viverla al massimo!

Questo 2020 è stato magico! Ho raggiunto molti obiettivi che mi ero prefissato, ora bisogna continuare così! Sempre più curiosi, sempre con più fame di conoscenza, di scoprirci, di conoscerci.

Ho già la testa ai prossimi progetti e non vedo l’ora di mettermi nuovamente in discussione, di lasciarmi sorprendere da me stesso!

Questo 2021 partirà con la riabilitazione per tornare a muovermi, spero ci sia una riabilitazione mondiale! Una riabilitazione necessaria! Volevo ringraziarvi tutti per il calore che mi avete dimostrato, iniziare la giornata provando GRATITUDE è un privilegio. Con la mia agenzia stiamo lavorando per farvi una bella sorpresa! Ci vediamo prestissimo”.