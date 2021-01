Francesco Arca è un gran bono e giustamente la sua compagna qualche giorno fa ha pubblicato una sua foto sotto la doccia sul suo profilo Instagram. Tra i primi commenti è apparso quello dell’ex storica dell’attore, Laura Chiatti. La donna ha scritto: “Un capolavoro di Dio” (e lei che adesso sta con Marco Bocci di capolavori se ne intende sicuramente). L’attuale fidanzata di Arca (guarda il suo scherzo finito male a Le Iene), Irene Capuano, ha risposto a Laura con un cuore rosso e delle faccine che ridono, scatenando la perplessità delle sue follower.

Chi si aspettava una catfight infatti è rimasto deluso, ma quelle emoji piene di affetto erano inevitabili. La Capuano infatti in più occasioni ha detto che la loro è una bellissima famiglia allargata e che lei è in ottimi rapporti con Laura e Marco. La Chiatti e Arca sono rimasti amici ed è anche capitato di vederli in vacanza insieme con i loro nuovi compagni.

La compagan di Francesco Arca parla del bel rapporto con Laura Chiatti.

Per par condicio però io pubblico anche il capolavoro che ha Laura tra le mani.

“In tanti mi chiedete sempre del rapporto con gli ex… beh questa è’ L prova lampante che se c è Amore va oltre tutto… appena gli impegni ce lo permettono corriamo a Marsciano da loro e ci facciamo due giorni insieme bellissimi.. i bambini ormai crescono insieme, giocano e noi ridiamo come dei matti! Ci vogliamo molto bene Si.. io e Laura Chiatti “devote” ci confidiamo e ci diamo consigli da mamme e i maschi ridono e brindano alla vita. Insomma tutto è possibile tra persone intelligenti e senza filtri! Vi vogliamo molto bene famiglia Bocci(olini) Chiatti un bene che va oltre le chiacchiere”.