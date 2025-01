Franceschini, dai ministeri all’autofficina. Con divieto di svolta a destra

Accanto all’ufficio di Dario Franceschini, senatore e già segretario del PD, si trova un gommista, di fronte alla questura e nei pressi dell’edificio dei servizi segreti. La strada del quartiere Esquilino a Roma sembra restare ferma agli anni ’50. In una recente intervista a “Repubblica”, Franceschini ha espresso la sua opinione sulla possibilità che il PD e i 5 Stelle corrano uniti alle prossime elezioni.

L’articolo ha catturato l’attenzione dei lettori anche per la foto di Franceschini, seduto tra attrezzi meccanici e una moto Bmw che ha una storia speciale: era di sua proprietà quando aveva vent’anni, venduta nel 1989 e ritrovata dai suoi amici Alberto Losacco e Antonello Giacomelli, che gliela hanno regalata per il suo cinquantesimo compleanno. Il suo ufficio ospita attualmente solo un tapiro d’oro ricevuto nel 2009 da ‘Striscia la Notizia’ per aver rilasciato una dichiarazione durante le elezioni, dove confessava di aver aiutato il suo sfidante Arturo Parisi a ottenere voti.

Inoltre, sull’insegna sopra la testa di Franceschini si può leggere “Fratelli Romeo”, un’autofficina passata di mano di recente e mantenuta intatta. Franceschini racconta con ironia che a volte le persone bussano chiedendo il “bollino blu” come se fosse ancora il gommista. Curioso infine il cartello stradale “divieto di svolta a destra”, che potrebbe riflettere metaforicamente le sue posizioni politiche attuali.