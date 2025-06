Francesca Tocca: Nuovo Amore dopo Raimondo Todaro?

Francesca Tocca, ballerina professionista di “Amici”, è stata recentemente avvistata con un nuovo compagno, alimentando i sospetti su un possibile risveglio dei sentimenti dopo la fine del suo matrimonio con il coreografo Raimondo Todaro. La separazione, annunciata all’inizio del 2025, era il risultato di una crisi affrontata dalla coppia, che dopo un periodo di lontananza aveva tentato di riavvicinarsi, senza successo.

In un comunicato congiunto, i due hanno espresso la volontà di mantenere un rapporto rispettoso, per il bene della loro figlia Jasmine. Francesca, in precedenti dichiarazioni, aveva negato di essere coinvolta in una nuova relazione, affermando di essere single e considerato offensivi i rumour sulla sua vita privata. Tuttavia, diversi scatti pubblicati dal settimanale “Chi” mostrano la ballerina teneramente abbracciata a Davide Greco, hairstylist noto tra i vip, confermando le voci su una nuova frequentazione, già circolate alcuni mesi fa.

I due sembrano aver instaurato un’affinità, sebbene nessuna conferma ufficiale sia stata rilasciata riguardo alla loro relazione. La ballerina, quindi, appare aver voltato pagina, cercando di ricostruire la propria vita dopo la separazione.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.comingsoon.it