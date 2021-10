Francesca Tocca e Raimondo Todaro sono tornati ufficialmente insieme e questa settimana – fra le pagine del magazine Chi – hanno raccontato come.

Un amore che è in qualche modo “risbocciato” ma che non sarebbe mai finito del tutto. A raccontarlo è stato proprio Raimondo Todaro.

“Jasmine [loro figlia, ndr] è l’unica che non ha mai creduto che ci fossimo separati. Questo perché io e Francesca per l’amore e per il bene che ci siamo sempre voluti e che ci vogliamo – siamo cresciuti insieme – quando, per una serie di motivi, abbiamo capito che il nostro rapporto si stava deteriorando, ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti che il nostro amore non poteva trasformarsi in qualcosa di brutto. Quindi abbiamo deciso di stare separati, ma non ci siamo lasciati malamente, non ci siamo tirati i piatti, ci siamo visti tutti i giorni per la bimba, magari pranzavamo o cenavamo insieme, magari restavamo abbracciati per 25 minuti, magari ci facevamo coraggio. Intanto Jasmine ci guardava con quella faccia come dire: “Voi non è che state tanto bene”.