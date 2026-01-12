Francesca Tocca contro Raimondo Todaro

Francesca Tocca, la danzatrice di Amici di Maria De Filippi, ha rilasciato un’intervista a Verissimo in cui ha parlato della sua separazione dall’ex marito Raimondo Todaro. Tocca ha affermato che Todaro non è sempre stato single dopo la fine del matrimonio, come lui stesso aveva dichiarato di recente. Inoltre, ha smentito di avere avuto una relazione con Baby Gang e ha aggiunto di essersi stufata di essere passata come colei che ha mancato di rispetto all’ex compagno, dicendo anzi che è stato lui a tradire la fiducia coniugale.

Tocca ha fatto menzione alla relazione avuta con il collega Valentin Alexandru, ragazzo conosciuto ad Amici, e ha ammesso di averlo frequentato quando si separò la prima volta da Todaro. Ha anche rivelato di avere scoperto che Todaro si frequentava con una ragazza catanese, che lui aveva presentato ai suoi genitori. Tocca ha aggiunto che ha deciso di rendere noti tali questioni per non prestare il fianco al gossip e che quanto dichiarato pubblicamente dall’ex marito non corrisponde a verità.

I rapporti tra i due ex coniugi sono ai minimi termini e si parlano solo per la loro figlia. Tocca ha anche smentito le voci che la volevano vicina a Baby Gang, affermando che tra loro c’è solo un rapporto professionale. Ha concluso dicendo di stare trovando la sua serenità da sola e di non volere più essere passata come la vittima della storia.