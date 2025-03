Francesca Sorrentino boccia Gianluca: ‘Non mi sento a mio agio’

L’ex tronista di Uomini e Donne, Francesca Sorrentino, ha rivelato la sua versione della situazione riguardante la sua scelta di Gianluca Costantino dopo giorni di polemiche e speculazioni. In un messaggio sui social, Francesca ha spiegato che la sua decisione non è stata dettata da una vera attrazione sentimentale, poiché avevano avuto solo un numero limitato di incontri prima della scelta. Ha sottolineato che non si erano mai baciati fino al giorno della loro decisione, evidenziando l’assenza di un profondo legame.

Francesca ha parlato di come la relazione con Gianluca non fosse stata forzata, ma piuttosto una scelta ponderata, sottolineando che non si sentiva pronta per un impegno serio. Nonostante i loro sforzi per conoscere meglio, ha riconosciuto che tra loro non scattò la chimica sperata, portandola a interrompere la conoscenza. Ha voluto chiarire che non c’era stata alcuna presa in giro e ha affermato che i rumors circolati sui social non rispecchiavano la realtà.

In chiusura, Francesca ha condiviso le sue speranze di trovare l’amore in futuro, ma ha anche affermato di sentirsi bene da sola, evitando di forzare relazioni che non la soddisfano. Dopo la sua confessione, Gianluca Costantino ha risposto tramite social, promettendo di dare la sua versione degli eventi. Resta quindi da vedere come si svilupperà questa storia e quale verità emergerà da entrambe le parti coinvolte.