Francesca Pesce: il Terzo Settore come attore politico ad Avellino

Francesca Pesce, avvocata esperta in diritto dell’immigrazione e dei diritti umani, è stata eletta come prima portavoce del Forum del Terzo Settore della provincia di Avellino. Originaria della Calabria e ora attiva in Irpinia, collabora con le Pubbliche Amministrazioni nella gestione di progetti complessi.

In un’intervista recente, ha sottolineato l’importanza del Terzo Settore, affermando che la sua nascita è stata una richiesta forte delle organizzazioni locali. Pesce ha richiesto un riconoscimento del Terzo Settore come partner strategico, poiché le organizzazioni hanno le competenze necessarie e sono profondamente radicate nel territorio. Ha evidenziato la necessità di un’interlocuzione politica, specialmente in un contesto in cui le esigenze della comunità irpina rimangono spesso inascoltate.

Pesce ha spiegato che la sua accettazione della responsabilità di portavoce deriva dalle esperienze associative accumulate nel tempo. La sua priorità è rappresentare le esigenze reali delle organizzazioni locali, costruendo un’agenda politica partendo dal basso.

In merito alle sfide, ha evidenziato l’importanza degli spazi pubblici per le associazioni, affermando che senza di essi il Terzo Settore non può funzionare. Ha invitato le amministrazioni a restituire alle comunità i beni pubblici, per trasformarli in luoghi di aggregazione e servizi.

Con l’avvicinarsi di elezioni, ha chiarito che il Terzo Settore non deve essere usato come strumento elettorale, ma deve avere un ruolo paritario nel definire politiche collettive. Infine, ha sottolineato che la mancanza di attenzione alle istanze sociali nella regione richiede un cambiamento di paradigma, affinché il Terzo Settore possa contribuire attivamente al benessere delle comunità.