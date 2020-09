Francesca Pepe è entrata da pochi giorni nella casa del Grande Fratello Vip 5, ma non è riuscita a farsi amare dagli altri concorrenti. La modella ha già avuto due discussioni con Tommaso Zorzi ed ha attirato le antipatie di altri coinquilini. Proprio durante un battibecco con Tommaso la ragazza ha dichiarato di aver partecipato e vinto Miss Europa nel 2016.

“Io ho vinto Miss Europa e ho lavorato a Casa Sanremo. Sì, l’ho fatto Miss Europa, la finale era a Beirut. E Quindi? Lo so che Beirut non è in Europa. E allora? Cosa vuoi insinuare?”

Vittoria di cui aveva parlato anche prima di entrare anche al GF Vip: “Ho capito che mi piaceva il mondo della moda e ben presto questa passione è diventata la mia professione in cui riscuoto un notevole successo. Sicuramente Miss Europa 2016 ha ampliato i miei orizzonti, ora mi sento cittadina del mondo. Le frontiere nella moda sono labili e mi permettono di viaggiare moltissimo all’estero e questo mi ha permesso di confrontarmi con esperienze sempre stimolanti“.

Anche sul sito ufficiale di Francesca Pepe viene menzionata la fascia di Miss Europa: “Nel 2016 a Beirut Francesca vince la prima fascia come miss Europa e successivamente viene scelta come frontgirl per la copertina di PlayBoy olimpics game edition. Ad oggi continua ad apparire su copertine di vari magazine in tutto il mondo”.

Eppure i fan del Gf Vip hanno scoperto che nel nel 2016 a vincere Miss Europa sarebbe stata Diana Starkova e non Francesca Pepe.

FRANCESKACONLAK: “Nel 2016 sono stata eletta Miss Europa” Io: “Nel 2020 invece sei stata eletta bugiarda dell’anno” #GFvip pic.twitter.com/uRKfzjkOf7 — Letizia✈️🥤 (@ci_letizia) September 20, 2020

Premettendo che non mi intendo molto di concorsi di bellezza, spinta dalla curiosità del SORPRESONE e dopo aver sentito che la Pepe avrebbe vinto Miss Europa nel 2016 a Beirut sono andata a cercare su Wikipedia:#gfvip pic.twitter.com/Zl1EK5a5hi — Fede ☕ (@federicavrucs) September 19, 2020

Dal passato della Pepe sono anche spuntate delle foto con Vittorio Sgarbi, la stessa serata nella quale il critico d’arte era con Tommaso Zorzi e Giulia Salemi. Francesca e Tommaso quindi si conoscevano già?