Francesca Pascale via Instagram ha commentato a modo suo i terribili delitti di Willy Monteiro Duarte e Maria Paola Gaglione, additando parte della politica italiana come alimentatore d’odio.

Su Willy, ucciso di botte dal branco, ha scritto:

“Ciao splendido ragazzo” – seguita da una storia che mostra uno scatto dei fratelli Bianchi, accusati dell’omicidio, che hanno chiesto l’isolamento in carcere per evitare ritorsioni da parte degli altri detenuti – “Un classico fascista. Duri solo coi più deboli, diabolici infami”.

Su Maria Paola, invece, ha così commentato:

“La politica omofoba che alimenta e giustifica questi assassini s’interroghi vergognandosi e non poco. Maria Paola è stata uccisa dal fratello perché amava un trans. Ennesimo episodio di omotransfobia finito in tragedia a causa di una società violenta e sempre più frustrata”.

E ancora:

“Ama il tuo prossimo tuo come te stesso. Ipocrisia? Politica di sinistra? Buonismo? NO! È il Vangelo di Marco in cui Gesù dice che il secondo più importante comandamento è ‘Amerai il prossimo tuo come te stesso‘. Appunto”.