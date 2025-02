Francesca Pascale rivela il legame tra Berlusconi e le borse false di Daniela Santanchè: ‘Lui la conosceva bene’

Dopo l’articolo di Selvaggia Lucarelli su Il Fatto Quotidiano, Francesca Pascale riprende la questione delle borse false ricevute da Daniela Santanchè quando era compagna di Silvio Berlusconi. Durante un’intervista a La Repubblica, Pascale ha raccontato che Berlusconi l’aveva avvisata sull’autenticità dei regali, suggerendo che potessero essere false. Pascale ha descritto un momento in cui ricevette un grande pacco di Hermès, emozionata, ma Berlusconi la invitò a non accettare i regali, ipotizzando che potessero non essere autentici. Pascale ha giustificato l’osservazione dicendo che Berlusconi conosceva bene Santanchè.

Nonostante il consiglio di Berlusconi, Pascale accettò le due borse, scoprendo poi che erano contraffatte. Riguardo al destino degli oggetti, ha riferito di averli regalati ad amici, chiarendo però che erano consapevoli della loro falsità. Pascale ha condiviso che i regali erano stati fatti per ottenere la sua simpatia, data la sua relazione con Berlusconi.

La conferma della falsità delle borse è arrivata quando Pascale si recò nella boutique Hermès di via Montenapoleone per una riparazione e i commessi le dissero che la borsa era falsa, senza però ritirarla per non metterla in imbarazzo. Infine, Pascale ha tentato di confrontarsi telefonicamente con Santanchè, che ha negato la falsità dei prodotti. La situazione ha alimentato tensioni, con Santanchè che ha minacciato azioni legali contro Lucarelli.