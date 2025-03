Francesca Pascale ribadisce le accuse contro Daniela Santanchè sulle borse false: “Ho i miei testimoni”

Francesca Pascale ha ripreso la questione delle presunte borse false regalate da Daniela Santanché. L’ex compagna di Silvio Berlusconi ha affermato di essere pronta a difendersi, esprimendo speranza che la controversia non giunga in tribunale, ma sottolineando di avere testimoni a supporto della sua versione. Ha descritto la vicenda come “volgare e imbarazzante”.

Durante un’intervista a Fin che la barca va su Rai 3, condotta da Piero Chiambretti, Pascale ha scherzato riguardo alla sua conoscenza delle borse Hermès, dopo aver scoperto che una delle due regalate dalla Santanché non era autentica. Questo momento difficile l’ha colpita molto, specialmente quando, durante una visita a un negozio di Milano, ha appreso che la borsa non era originale.

Pascale ha anche risposto alla denuncia di Santanché, affermando di aver delegato la questione ai suoi legali. Pur sperando che non si arrivi in tribunale, ha dichiarato la sua disponibilità a difendersi qualora fosse necessario. Ha reiterato di avere testimoni pronti a testimoniare a suo favore.

Inoltre, Pascale ha commentato che il focus sulla polemica sulle borse è poco rilevante dati i tempi difficili che stiamo vivendo, esprimendo dispiacere per la preoccupazione della Santanché per le borse, piuttosto che per la sua situazione complessiva. Infine, ha fatto riferimento alla mozione di sfiducia ricevuta dalla Santanché, respinta dalla Camera, connessa all’inchiesta sulla società Visibilia.