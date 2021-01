Lo scorso agosto Paola Turci e Francesca Pascale sono state paparazzate mentre si baciavano a bordo di un bellissimo yacht di quasi 30 metri. Da allora i settimanali hanno parlato spesso di loro, ma la scorsa settimana Dagospia ha lanciato il rumor di una possibile rottura.

“Il flirt tra la cantante Paola Turci e Francesca Pascale ha acceso l’estate gossippara. Il bacio su uno yacht in Cilento era stato pubblicato dal settimanale Oggi e da quel momento si sono perse le loro tracce. La brava cantante e l’ex compagna di Silvio Berlusconi non hanno mai rilasciato dichiarazioni. Nessun commento su questa storia che, stando a quanto apprende Dagospia, si sarebbe conclusa. La Turci dopo mesi tornerà in televisione per la prima volta, sarà ospite di “Penso che un sogno così” il prossimo 11 gennaio su Rai1. Lo show di Giuseppe Fiorello è prodotto dalla Friends&Partners di Ferdinando Salzano, agenzia di cui fa parte anche la Turci”.

Su Giornalettismo Parpiglia ha smentito la fine della storia tra la cantante e Francesca Pascale. Sembra infatti che le due donne abbiano passato anche capodanno insieme.

“Nei giorni scorsi i media avevano lanciato la notizia che la storia d’amore tra la cantante Paola Turci e Francesca Pascale, ex compagna del Premier Silvio Berlusconi, fosse finita. Notizia fake. Le due vanno d’amore e d’accordo e hanno trascorso insieme l’ultimo dell’anno, brindando al nuovo anno unite. Per un felice 2021, di coppia e in coppia”.

La Pascale nel 2018 ha anche aperto un’associazione LGBT ‘I Colori Della Libertà’: “Perché difendo le famiglie gay? Le famiglie arcobaleno, come quelle tradizionali, affrontano tutti i problemi che la vita riserva, ma in più devono sopportare il pregiudizio. Ho subito sulla mia persona la discriminazione dovuta a un amore non convenzionale con un uomo più grande. Non ho mai usato paletti per definirmi, non ho mai detto né di essere eterosessuale né gay. Nelle amicizie come nell’ amore non seguo stereotipi“.

