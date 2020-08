Il settimanale Diva e Donna la scorsa settimana ha parlato di un’amicizia “segreta e decisamente speciale” tra Francesca Pascale e Paola Turci e ieri il magazine Oggi ha confermato i rumor di un forte legame tra le due donne, pubblicando delle foto di baci e tenerezze tra la cantante e l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi.

“Francesca Pascale e Paola Turci si baciano! Le immagini esclusiva della nuova coppia (alla quale pochi credevano…) sono pubblicate in esclusiva sul settimanale Oggi in edicola. E non lasciano spazio a dubbi.

Le due donne sono in vacanza in Cilento. – si legge su Oggi – Le immagini esclusive su Oggi in edicola mostrano l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi Francesca Pascale e l’amica Paola Turci che si baciano e si scambiano affettuosità.

Un grande yacht da 25 metri, Francesca Pascale e Paola Turci se la godono su questa nave che si può noleggiare a 60 mila euro alla settimana: E si conferma così quella che Oggi aveva già definito nelle scorse settimane una “amicizia molto speciale”.