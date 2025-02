Francesca Pascale: dai gay di destra alla reazione della sua famiglia su Berlusconi

Francesca Pascale è stata ospite a “Le Iene”, dove ha condiviso dettagli sulla sua vita e le sue preferenze sentimentali. Ha rivelato di aver capito fin da piccola di essere attratta anche dalle donne, elencando esperienze con partner più grandi di lei, inclusa la sua famosa relazione con Silvio Berlusconi. Pascale ha menzionato di aver avuto una relazione con una donna di 60 anni quando lei ne aveva solo 19 e ha sottolineato di non aver mai avuto un fidanzato della sua età.

Francesca ha anche parlato del suo coming out, avvenuto a 16 anni, raccontando che sua madre, nonostante uno spavento iniziale per le reazioni della società, non l’ha mai giudicata. Ha descritto un episodio significativo quando ha dovuto rivelare a sua madre la sua relazione con Berlusconi, e la reazione divertita della sua famiglia. Tuttavia, la madre le ha consigliato di fare attenzione a una relazione con un uomo di tanta differenza di età.

Infine, Pascale ha criticato alcuni politici gay di destra che negano libertà ai loro simili. Ha affermato di aver conosciuto molti omosessuali di destra che vivevano la loro vita in modo ipocrita, mentre non apprezza chi si nasconde e non sostiene chi decide di vivere la propria vita apertamente. Ha concluso affermando che il nascondere la propria identità va contro la libertà di quelli che invece scelgono di non nascondersi.