Francesca Pascale contro Paola Turci

La fine della relazione tra Francesca Pascale e Paola Turci continua a far discutere. In una recente intervista al Corriere della Sera, Francesca Pascale ha usato parole durissime per raccontare quel legame, definendolo “tossico” e affermando di non essere stata pronta dopo la fine della sua relazione con Silvio Berlusconi.

Pascale ha anche assunto la responsabilità personale per la fine della relazione, affermando “Ma mi prendo la mia responsabilità”. Tuttavia, emerge soprattutto un tema che l’ha profondamente segnata: l’ipocrisia vissuta all’interno della relazione. “Di quella storia mi ha fatto soffrire l’ipocrisia: stavo con una donna che disprezzava Berlusconi, ma non il fatto di vivere in casa mia con il suo denaro”, ha aggiunto.

Paola Turci non ha replicato pubblicamente alle parole della sua ex, ma dietro le quinte la reazione sarebbe stata tutt’altro che pacata. Secondo quanto riportato, la cantante romana sarebbe andata “su tutte le furie” dopo aver letto l’intervista della sua ex compagna. La Turci non avrebbe mai realmente digerito la decisione di Pascale di interrompere l’unione e sarebbe oggi “fortemente risentita” nei suoi confronti, soprattutto per la definizione del loro rapporto come “tossico”.

Dall’altra parte, Francesca Pascale sembrerebbe aver voltato definitivamente pagina. La Pascale sarebbe pronta a una nuova fase della sua vita, forse anche in politica, e stia aprendo il suo cuore all’amore. Un segnale chiaro di distacco emotivo da una storia che, almeno per lei, appartiene ormai al passato. La relazione tra Francesca Pascale e Paola Turci era diventata pubblica nel 2020 e si era conclusa con la separazione nel 2022, dopo aver ufficializzato l’unione civile a Montalcino.