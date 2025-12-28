Francesca Pascale accusa Paola Turci

Francesca Pascale si apre in un’intervista al Corriere della Sera, parlando della fine del suo matrimonio con Paola Turci e di altri argomenti personali. In particolare, ricorda il momento in cui ha scoperto della morte di Silvio Berlusconi, avvenuta mentre era in contatto con un’autrice di Otto e Mezzo e il professor Zangrillo, e ammette di aver provato un dolore fortissimo, paragonabile solo a quello provato per la morte di sua madre.

Francesca Pascale afferma che Berlusconi le diceva di non volerla “imprigionare” e che non poteva farle “vivere la sua vecchiaia”, e crede che la loro storia non sia finita male, ma che si siano semplicemente separati. Successivamente, la Pascale parla della fine del suo matrimonio con Paola Turci, definito come un “chiodo schiaccia chiodo” dopo la storia con Berlusconi, e accusa la Turci di ipocrisia, sostenendo che stava con una donna che disprezzava Berlusconi, ma non il fatto di vivere in casa sua con il suo denaro.

La Pascale dichiara di non disdegnare una discesa in campo in politica e di non aver mai smesso di fare politica, partecipando a manifestazioni e dicendo il suo pensiero, con Marina Berlusconi come punto di riferimento. Spera che Marina o Pier Silvio “entrino a gamba tesa nel partito e rimettano mano allo statuto”, in quanto crede che a oggi non ci sia un erede del fondatore di Forza Italia. Infine, la Pascale parla di Marta Fascina, affermando di non aver mai compreso il suo ruolo e il matrimonio con l’imprenditore, e crede che Berlusconi abbia scelto Marta per “il finale della sua vita” perché ciò di cui lui aveva bisogno lei non sarebbe “mai stata in grado di darglielo”.