Francesca Pascale a ‘Le Iene’ ricorda Berlusconi

Francesca Pascale, intervenuta a “Le Iene”, esprime il suo profondo amore per Silvio Berlusconi, un sentimento che persiste nonostante la loro separazione: “Mi manca da morire, tutti i giorni”, afferma. Per lei, Berlusconi era non solo un partner, ma anche il suo migliore amico, e nessuno poteva offrirle consigli migliori di lui. Pascale ricorda che ogni brindisi è dedicato a lui, sottolineando quanto fosse unica la loro relazione.

Il vuoto lasciato dall’ex presidente del Consiglio è incolmabile. Pascale lamenta la mancanza delle conversazioni quotidiane e della rassicurazione che riceveva da lui, dichiarando che sarebbe disposta a rinunciare a tutti i privilegi della sua vita pur di avere un altro anno insieme: “Non ho potuto salutarlo. Questa è stata una cosa orribile”. Sottolinea anche che le insinuazioni sulla sua famiglia non sono true, affermando che i figli di Berlusconi sono persone rispettabili e che lui sarebbe stato felice di salutarla.

Pascale parla con gratitudine della libertà economica che Berlusconi le ha garantito, permettendole di avviare una società immobiliare e di occuparsi di ciò che ama. Rimarca l’importanza di questa opportunità, riconoscendogli un’influenza fondamentale sulla sua vita. Infine, rivela un aspetto personale, affermando di essere sempre attratta da persone più grandi, evidenziando che questo ha sempre rappresentato una sfida per lei. La sua esperienza con partner più giovani è stata, secondo lei, poco soddisfacente.