Francesca Morvillo a Catanzaro

Catanzaro ha accolto con emozione e partecipazione la seconda tappa dello spettacolo “Francesca Morvillo – La strada interrotta”, scritto e diretto da Tiziana De Matteo. Lo spettacolo, interpretato dai performer della Compagnia di Teatro Stabile “A Regola d’Arte”, diretta dalla stessa regista, è stato introdotto nella mattinata dedicata alle scuole al Teatro Comunale, dove centinaia di studenti provenienti dagli istituti del circondario hanno partecipato con attenzione e emozione.

L’evento è stato sostenuto dall’ANM – Associazione Nazionale Magistrati e dalla Fondazione Trame, che hanno illustrato le iniziative di Trame Scuola e lodato la qualità dell’opera, riconoscendone il valore educativo e civile. “Francesca Morvillo – La strada interrotta” compie un gesto necessario restituendo a una donna di legge la pienezza del suo ruolo e della sua storia, non più “accanto a Falcone”, ma con una voce propria, nella sua autonomia professionale e nella sua luminosa discrezione.

La regista Tiziana De Matteo costruisce un affresco corale e intimo, dove memoria privata e memoria pubblica convivono in equilibrio poetico. La drammaturgia rivela la visione etica e umana della giustizia di Francesca Morvillo, magistrata che vide nel diritto non solo la legge, ma la cura. Gli interpreti Annalisa Brizzi, Allegra Saturno, Claudia Lavinia Barberino, Alida Ventura, Maria Pileggi, Andrea Mariano, Giuseppe Grandinetti e la piccola Alice Gatto intrecciano testimonianze, frammenti di vita e pagine di memoria civile.

Il canto si fa anima sonora, accompagnato da brani della tradizione siciliana e immagini di repertorio che diventano parte del respiro drammaturgico. Il pubblico ascolta, riconosce, si commuove. Gli studenti presenti hanno seguito lo spettacolo con attenzione, raccoglimento e partecipazione emotiva. Non una commemorazione, ma un invito a comprendere: il teatro come strumento di conoscenza, come esercizio di responsabilità. La voce di Francesca Morvillo continua a parlarci con la forza tranquilla di chi ha creduto nel potere salvifico della verità e dell’amore. A Catanzaro, la sua strada interrotta ha ripreso un cammino di memoria e futuro.

