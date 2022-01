Francesca Michielin è pronta a tornare al Festival di Sanremo. Questa volta però lo fa in un ruolo inedito, ovvero in qualità di direttrice d’orchestra. Sì, avete letto bene, proprio direttrice d’orchestra.

“Si torna a Sanremo!” – ha scritto sui social la cantante – “Questa è una nuova prima volta in riviera: dirigerò l’orchestra per Emma Marrone! È qualcosa di mega emozionante perché ho seguito la carriera di Emma fin dal suo primo provino, pochi mesi prima di affrontare il mio. E la adoro per essere un’artista diretta e senza retropensieri. Sono onorata di confrontarmi con un’orchestra di grandi maestri e di vivere il Festival da un’altra prospettiva, orchestrando, imparando, vivendo con i musicisti la dinamica e l’interpretazione di un pezzo che vi farà commuovere”.

Questa per Francesca Michielin sarà la quarta volta al Festival di Sanremo. La prima volta è stata nel 2012 quando è stata chiamata da Chiara Chivello in qualità di artista duettante durante la quarta serata. La seconda volta nel 2016 in gara col brano Nessun Grado Di Separazione, che si è classificato secondo dietro quello degli Stadio. L’ultima l’anno scorso, in coppia con Fedez, con il brano Chiamami Per Nome. Anche questo pezzo si è classificato secondo dietro i Maneskin.

Francesca Michielin quest’anno celebrerà il decennale di carriera proponendosi come direttrice d’orchestra.

“Quando Francesca Michielin mi ha detto che le sarebbe piaciuto dirigere l’orchestra per me a Sanremo non ho avuto nessuna esitazione, ho detto sì. Condividere quel palco con un’altra artista che si mette in gioco in maniera “diversa” è stimolante e ricalca perfettamente il mio modo di vivere l’arte a 360 gradi in tutte le sue forme”. – Ha dichiarato Emma Marrone – “Sono felice e onorata di averla al mio fianco in questa avventura! Un modo per festeggiare i suoi 10 anni di carriera e per dimostrare ancora quanto siamo coraggiose e quanto amiamo la musica”.

Anche per Emma Marrone questa sarà la sua quarta volta al Festival di Sanremo: nel 2011 era arrivata seconda con Arriverà insieme ai Modà e nel 2012 aveva vinto con Non è l’Inferno, salvo poi tornare insieme ad Arisa in qualità di co-conduttrice al fianco di Carlo Conti.