Francesca Michielin si è presentata a Sanremo con i capelli lunghissimi e così li ha tenuti per tutta la durata delle prove generali e delle interviste con la stampa.

In occasione però del suo debutto sul palco del Festival al fianco di Fedez, la cantante ha optato per un caschetto cortissimo.

Immediatamente dopo l’esibizione di Chiamami Per Nome (che si è classificata al quarto posto per la giuria demoscopica), Francesca e Fedez hanno raggiunto lo studio di Radio2 tenendo una breve conversazione in diretta con Gino Castaldo, Andrea Delogu e Ema Stokholma.

A domanda diretta della Stokholma: “Tu hai tagliato i capelli, ci puoi dire perché?“, la Michielin ha risposto prontamente: “Sì, l’ho fatto per donarli alle donne che li hanno persi. Ho deciso di fare questa cosa perché ero diventata Pocahontas. Nuova vita!”

Un bellissimo gesto, applausi per la Michielin.

Francesca Michielin con i capelli corti, i commenti del web

Ma dove sono i capelli di Francesca Michielin? #Sanremo2021 pic.twitter.com/rqftuVDAJm — Vėro (@nutellabiscuiZ) March 2, 2021

Ma Francesca quando ha tagliato i capelli? Mi ero persa questo passaggio #Sanremo2021 pic.twitter.com/s6N4djj6H9 — ⍟ (@acciokindness) March 2, 2021

Ora ci sono Francesca Michelin

Francesca si è tagliata i capelli

Michelin e Fedez#Sanremo2021 pic.twitter.com/n6whPHxbOo — (@tuseiscimunita) March 2, 2021