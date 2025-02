Francesca Michielin sul brano sanremese: “In stile Taylor Swift, ho già avvisato il mio ex”

Francesca Michielin presenterà al Festival di Sanremo 2025 il brano “Fango In Paradiso”, una ballad che rappresenta la sua scrittura in modo diretto e sincero. In un’intervista al settimanale Chi, ha dichiarato che il brano è influenzato dal suo mito Taylor Swift e si colloca tra il classico e il moderno. Sebbene si tratti di una “revenge song”, a differenza di quelle di Taylor Swift, il brano non esprime un sentimento di rabbia, ma piuttosto uno sfogo emotivo in cui Francesca dichiara di aver sofferto, senza timore di mostrarlo. Il singolo è dedicato a un ex fidanzato che è già stato avvertito del suo contenuto.

La canzone è stata concepita nell’estate scorsa, in un pomeriggio di luglio, presso lo studio di Davide Simonetta. Francesca ha sentito il bisogno di esprimere emozioni accumulate e, insieme ad Alessandro Raina, ha dato vita a un testo che riflette esperienze personali mai condivise precedentemente.

Il testo di “Fango In Paradiso” affronta temi di amore e delusione, con immagini evocative di un legame che porta a riflessioni sul passato. Francesca racconta di momenti di tristezza e confusione, riflettendo su quanto possa essere difficile il distacco. La canzone esprime un desiderio di licenziare i ricordi scomodi, pur riconoscendo la bellezza e la complessità delle relazioni amorose, anche quando queste finiscono male. In questo modo, Michielin offre uno sguardo autentico e vulnerabile sulle sue esperienze, rendendo il brano vicino a chi ha vissuto situazioni simili.