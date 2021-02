Due settimane fa Fedez ha pubblicato per sbaglio un frammento del suo brano sanremese in coppia con Francesca Michielin. Stamani la cantante durante una conferenza stampa su Zoom ha svelato come ha preso quell’errore, che gli quasi costato la squalifica dal Festival.

“Non mi sono arrabbiata e ritengo una cattiveria dire che è stato fatto per far parlare di noi”, è l’assoluzione della cantante. Vincitori annunciati? Macché, noi andiamo per goderci il nostro Sanremo e per divertirci”.

Io però ho un’esclusiva CHOC. Ecco un filmato inedito di Francesca Michielin dopo lo spoiler di Federico…

“Abbiamo iniziato a lavorare il brano a distanza, su Zoom, ed è stato un lavoro di collettività molto bello. Il viaggio per arrivare a questo brano è stata una boccata d’ossigeno per tutti. Le prove anche sono andate molto bene. Entrare in una stanza con 60 persone, suonare con un’orchestra completa è stata per noi una grande emozione.

A percezione nostra è che ci sia un upgrade diverso: è un brano pop con sfumature urban. Ci sono delle diversità ampie rispetto ai brani precedenti, abbiamo abbandonato la struttura classica per provare una nuova strada. L’evoluzione stilistica c’è per via delle sonorità e per il testo che sentiamo molto autobiografico poiché rappresenta molto come ci siamo sentiti in generale nell’ultimo periodo e come è cambiata in un certo senso la nostra voglia di vivere la musica. È un brano d’amore con una struttura differente, una struttura pop inusuale. Molte frasi infatti le ricolleghiamo al momento che stiamo vivendo”.