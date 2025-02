FRANCESCA MICHIELIN “michielin30” in concerto all’Arena di Verona: Dettagli e Biglietti

Francesca Michielin si prepara a esibirsi domani sera al Festival di Sanremo con il suo brano “Fango in Paradiso”. Oggi annuncia un evento speciale per festeggiare il suo trentesimo compleanno: “michielin30 – tutto in una notte”, un concerto unico che si terrà all’Arena di Verona il 4 ottobre 2025. Durante questa serata, l’artista condividerà il palco con amici e colleghi che hanno avuto un ruolo significativo nel suo percorso musicale.

Tra gli ospiti già confermati ci sono nomi di spicco come Bruno Belissimo, Carmen Consoli, Dardust, Emma, Levante, Margherita Vicario e molti altri. Questo concerto rappresenterà un’opportunità per rivivere i momenti salienti della carriera di Michielin. Un momento particolarmente significativo sarà dedicato al decimo anniversario del brano “L’amore esiste”, estratto dal suo secondo album “20” (2015), che è stato ripubblicato il 31 gennaio scorso in una nuova versione reloaded prodotta da okgiorgio.

L’evento promette di essere un’importante celebrazione di traguardi sia personali che artistici, offrendo musica dal vivo in una cornice straordinaria. Con i suoi fan sempre al fianco, Michielin si prepara a regalare una serata indimenticabile.

I biglietti per “michielin30 – tutto in una notte” sono già disponibili. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale di Francesca Michielin o i suoi profili sui social media.