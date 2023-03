Francesca Michielin, la scaletta dei concerti 2023: tutte le canzoni

Francesca Michielin torna in tour: la scaletta dei concerti del 2023 della cantautrice di Bassano, ex conduttrice di X Factor.

Francesca Michielin è tornata finalmente in tour. La cantautrice di Bassano del Grappa, protagonista dell’ultima edizione di X Factor come conduttrice, sta rivestendo nuovamente i panni che più le sono congeniali, quelli della grande artista, della performer in grado di regalare emozioni ai fan con le sue canzoni e le sue interpretazioni da brividi. Ma qual è la scaletta che sta presentando in questo tour nei teatri?

Francesca Michielin in tour nei teatri

Il tour della cantautrice di Bassano, reduce dalla pubblicazione del nuovo album, Cani sciolti, è partito il 26 febbraio dall’Auditorium Santa Chiara di Trento, per poi proseguire il 1° marzo da un luogo di straordinario valore, la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. La prima di una lunga serie di date imperdibili.

Francesca Michielin

Questo il calendario completo con tutti gli altri concerti in programma:

– 7 marzo 2023 al Teatro Puccini di Firenze

– 8 marzo 2023 al Teatro Goldoni di Livorno

– 11 marzo 2023 al Teatro dell’Aquila di Fermo

– 18 marzo 2023 al Teatro Sociale di Mantova

– 20 e 21 marzo 2023 al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano

– 23 marzo 2023 al Teatro Colosseo di Torino

– 4 aprile 2023 al Teatro Nuovo di Ferrara

– 5 aprile 2023 al Teatro Celebrazioni di Bologna

– 13 aprile 2023 al Teatro al Massimo di Palermo

– 14 aprile 2023 al Teatro Ambasciatori di Catania

– 18 aprile 2023 al Teatro Verdi di Padova

– 22 aprile 2023 al Teatro Bellini di Napoli

La scaletta di Francesca Michielin

Abbiamo visto quali sono le date del Bonsoir! – Michielin10 a teatro, i concerti che vedranno la cantautrice di Bassano all’interno di alcuni dei più prestigiosi teatri italiani. Vediamo adesso quali sono le canzoni che l’artista potrebbe presentare.

Di seguito tutte le canzoni della scaletta degli spettacoli dell’artista, che potrebbe comunque variare l’ordine e i brani di concerto in concerto:

– occhi grandi grandi

– Vulcano

– ghetto perfetto

– Battito di ciglia

– LEONI

– Comunicare

– un bosco

– Cattive stelle

– Chiamami per nome

– Un cuore in due

– Distratto / I wonder about you

– 25 febbraio

– quello che ancora non c’è

– Cheyenne

– padova può ucciderti più di milano

– Bolivia

– L’amore esiste

– Io non abito al mare

– Nessun grado di separazione

– verbena

– All Too Well (cover Taylor Swift)

– Tutto è magnifico

– bonsoir