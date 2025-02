Francesca Michielin inciampa a Sanremo 2025: cosa è accaduto?

A pochi giorni dall’inizio del 75° Festival di Sanremo, Francesca Michielin ha annunciato di essersi infortunata alla caviglia, indossando un tutore. La cantante ha condiviso la notizia su Instagram, descrivendo l’incidente avvenuto mentre scendeva le scale del Teatro Ariston, affermando: “Sono caduta anche stavolta. Sanremo, non smetti mai di regalarmi emozioni!” Sono arrivati numerosi messaggi di incoraggiamento dai fan, con alcuni che esprimono preoccupazione per la sua possibilità di esibirsi, mentre altri hanno trovato un modo per scherzare sul Fantasanremo.

Francesca parteciperà al festival con il brano “Fango In Paradiso”, una ballata scritta lo scorso luglio. La canzone tratta temi emozionali e utilizza metafore uniche per descrivere l’amore. La performance sarà arricchita dall’orchestra guidata da Carmelo Patti. Durante la serata delle cover, Michielin si esibirà in duetto con Rkomi, interpretando “La nuova stella di Broadway” di Cesare Cremonini, un sogno che ha sempre avuto.

La crescente attesa per Sanremo si accompagna a un clima di ansia e preparativi intensi, non solo per i cantanti ma anche per il pubblico, desideroso di scoprire le canzoni in gara. Nonostante l’infortunio, Francesca sembra determinata a esibirsi e a trasmettere la sua passione per la musica.