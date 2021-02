Francesca Michielin, Feat (Fuori dagli spazi): il nuovo album di collaborazioni della cantautrice di Bassano con tanti ospiti, tra cui Fedez.

C’è un nuovo Feat nella vita di Francesca Michielin. Stavolta non è però lo Stato di Natura, ma Fuori dagli spazi. L’artista di Bassano ha annunciato l’arrivo di un nuovo disco di collaborazioni in occasione della sua partecipazione al Festival di Sanremo in duetto con Fedez sulle note di Chiamami per nome. Alle 11 canzone raccolte nello scorso album si aggiungeranno nuove collaborazioni tutte da scoprire. Ecco cosa sappiamo fin qui.

Francesca Michielin: Feat – Fuori dagli spazi

La nuova raccolta di Francesca Michielin è in arrivo il 5 marzo, il venerdì che precederà la finale del Festival di Sanremo 2021, in cui è data per favoritissima insieme a Fedez. Lo ha annunciato la stessa cantautrice attraverso un lungo post sui social.

Francesca Michielin

Queste le sue parole: “Da piccola non ho mai colorato dentro agli spazi. Usavo pennarelli di qualsiasi sfumatura, anche quelli che stavano finendo, perché davano un’idea ‘vissuta’ all’insieme. A undici anni ho iniziato a disegnare manga per affrontare la realtà che spesso mi sembrava difficilissima. La forza me l’hanno data sempre la fantasia e gli incontri, incontri di persone diversissime da me. Mi hanno ispirata a cercare dentro di me punti di contatto, ma anche di scontro. Perché la diversità è sorpresa, è ricchezza, è confronto. E la diversità accende, appunto, la fantasia“. Questo il suo post:

Feat (Fuori dagli spazi): tracklist e featuring

Della riedizione dell’album Feat della Michielin conosciamo fin qui solo due nuovi brani in collaborazione con grandi artisti della musica italiana: Cattive stelle con Vasco Brondi e Chiamami per nome con Fedez. Per il momento gli altri featuring sono stati tenuti celati. Sappiamo però che il disco sarà disponibile in CD, doppio vinile e anche vinile autografato.

In attesa di scoprire di più, ricordiamo che fanno parte del progetto iniziale artisti del calibro di Carl Brave, Charlie Charles, Coma_Cose, Elisa, Dardust, Fabri Fibra, Gemitaiz, Giorgio Poi, Måneskin, Max Gazzè, Shiva, Takagi & Ketra e Fred De Palma.