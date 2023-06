Francesca Michielin, Fulmini addosso: il significato del testo

Francesca Michielin lancia Fulmini addosso: il significato del testo della canzone estiva della conduttrice di X Factor.

Francesca Michielin è pronta ad tornare con tutta la sua energia e versatilità alla conduzione della nuova edizione di X Factor. Ma prima, per inaugurare l’estate, sta per lanciare il suo nuovo singolo Fulmini Addosso, disponibile da venerdì 9 giugno su tutte le piattaforme digitali e sarà trasmesso in radio da Columbia Records/Sony Music Italy.

Il brano fonde sonorità elettroniche con un beat dai toni dance pop e culmina in un ritornello coinvolgente. Un ritornello che testimonia l’amore in grado di trovare, anche tra le difficoltà, la sua bellezza.

Francesca Michielin riparte da Fulmini addosso

Il brano Fulmini Addosso è stato concepito con l’intento di creare un grande contrasto tra la parte strumentale, prodotta da Merk & Kremont, e il testo incredibilmente poetico e quasi enigmatico. Con un sound che riesce a coniugare rilassatezza e ritmo, è la colonna sonora ideale per una estate all’insegna dell’amore, quello travolgente e dolce allo stesso tempo, che ci avvolge con la sua intensità.

Francesca Michielin (ph. Andrea Bianchera)

Il pezzo è la canzone principale del film originale italiano L’Estate più calda, disponibile su Prime Video dal 6 luglio. La cantautrice e polistrumentista dona ancora una volta il suo talento al mondo delle colonne sonore, con il suo caratteristico stile compositivo che accompagna la storia d’amore giovanile raccontata in questo film.

Il significato di Fulmini addosso

“Il messaggio che vorrei far arrivare attraverso questa canzone è molto importante: al giorno d’oggi la gentilezza e la dolcezza, nella loro forma più autentica e sincera, sono comportamenti e atteggiamenti che non si vedono spesso, e quando accadono inaspettatamente, ci colpiscono come fulmini, lasciandoci spiazzati. Dovremmo quindi cercare di abituarci a queste sorprese quotidiane ed incorporarle nelle nostre vite“, ha spiegato la cantautrice e conduttrice di X Factor, desiderosa di lanciare un tormentone diverso in questa stagione di grandi hit.

Insomma, con questa canzone Francesca ci invita a essere liberi e spensierati, come solo l’estate sa essere. In attesa di poter vivere una nuova stagione di grandi emozioni anche dal punto di vista professionale, a partire da settembre, quando partirà una nuova e scoppiettante edizione di X Factor con al tavolo dei giudici anche il rientrante Morgan.