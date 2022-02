Quando Amadeus ha annunciato che durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2022, gli artisti si sarebbero cimentati con delle cover di hit anni 60, 70, 80 e 90 ho sperato che qualcuno avrebbe omaggiato Britney Spears. Questo non soltanto perché sono un grande fan della Spears e perché è una vera icona anni 90/00, ma anche per celebrare il suo ritorno alla libertà. Per fortuna Emma e Francesca Michielin hanno avuto la splendida idea di portare in gara il primo singolo della principessa del pop.

Ieri sera le due cantanti si sono esibite sul palco del Teatro Ariston con Baby One More Time. Com’era prevedibile, Emma e Francesca Michielin hanno portato in gara una versione alternativa della storica hit. Tenendo conto di tutti i limiti dell’essere al Festival di Sanremo e non agli MTV VMA, Emma e Francesca se la sono cavata più che bene!

Ammetto però di aver sperato per un istante che Emma e Francesca Michielin avessero pensato ad una performance choc in stile Baby al Dream Within A Dream Tour.

Comunque in una settimana abbiamo avuto ben due omaggi a Britney Spears, uno al Grande Fratello Vip con Giacomo Urtis e Clarissa Selassié e uno a Sanremo con Emma e Francesca Michielin.

Emma: “Ecco perché io e Francesca Michielin abbiamo deciso di omaggiare Britney“.