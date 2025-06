Francesca Michielin bloccata da Alberto Angela: il giallo social

Francesca Michielin ha suscitato polemiche dopo il suo intervento nel podcast Tintoria, dove ha rivelato di essere stata bloccata su WhatsApp da Alberto Angela. La cantante ha raccontato di aver postato una foto in cui mostrava una coperta con il volto di Angela, regalata per il suo compleanno. La foto, che l’ha ritratta mentre dormiva, è diventata virale, scatenando battute sui suoi gusti personali. Tuttavia, la reazione di Angela è stata negativa, portandolo a non rispondere più ai suoi messaggi.

Michielin ha espresso il suo dispiacere per l’accaduto, precisando che non era sua intenzione prenderlo in giro e che chiede pubblicamente scusa ogni volta che ne ha l’occasione. I conduttori del podcast hanno tentato di alleviare la tensione esortando Angela a perdonarla. Nel frattempo, sui social è emersa una campagna che chiede ad Angela di sbloccare Michielin, diventando virale.

Nonostante la controversia, Michielin sta vivendo un periodo positivo, avendo appena pubblicato il nuovo singolo FRANCESCA e preparandosi a festeggiare 14 anni di carriera all’Arena di Verona. Dopo momenti difficili legati a problemi di salute e a una delusione amorosa, ora si dice serena e in cerca di un nuovo amore.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it