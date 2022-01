Francesca Michielin sarà a Sanremo con Emma Marrone, ma non come cantante: ecco cosa farà l’ex star di X Factor.

Grande annuncio per tutti i fan di Francesca Michielin: la cantante di Bassano torna a Sanremo. E anche stavolta lo farà accanto a un grande amico. O meglio, un’amica: Emma Marrone. L’artista lanciata da X Factor unisce le forze all’attuale giudice del talent. Ma lo farà in una veste inedita. Sarà infatti non sul palco, ma accanto, come direttore d’orchestra della Brown nelle sue esibizioni sulle note di Ogni volta è così. L’annuncio è stato dato dalla stessa Francesca con un post sui social in cui non ha nascosto tutta la sua emozione.