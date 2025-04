Francesca Michelon: Nuovi Sviluppi sul Testamento di Stefano D’Orazio, Ex Batterista dei Pooh

Una sentenza del Tribunale di Roma ha stabilito che Francesca Michelon è figlia legittima di Stefano D’Orazio, il batterista dei Pooh scomparso nel 2020, confermato da un test del DNA. Questa decisione, emessa il 9 aprile, annulla il testamento del 2016 di D’Orazio, portando alla divisione dell’eredità tra la vedova Tiziana Giardoni e la figlia Francesca, oggi 40enne, nata da una relazione con Oriana Bolletta. Il test DNA ha confermato con certezza la paternità di D’Orazio su Francesca, che era stata riconosciuta legalmente da Diego Michelon, marito di Oriana.

La sentenza cambia radicalmente la gestione dell’eredità: ora sarà divisa equamente tra Tiziana Giardoni e Francesca Michelon. Inoltre, a Francesca sono stati riconosciuti 60 mila euro di danni esistenziali per la mancata paternità in vita. Le spettanze includono anche il 50% dei diritti d’autore futuri sulle opere musicali dell’ex batterista. I legali di Francesca sono già al lavoro per definire i dettagli dell’eredità.

Durante il processo, testimonianze significative hanno rivelato che D’Orazio era consapevole che Diego Michelon non fosse il padre biologico di Francesca, ma l’aveva comunque riconosciuta. Anche il collega Red Canzian ha confermato che la verità sulla paternità era nota fin dagli anni ’90. Ora, Francesca può decidere di adottare ufficialmente il cognome D’Orazio, consolidando così un legame finora solo biologico.