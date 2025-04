Francesca Michelon: La Verità sul Processo D’Orazio

Il Tribunale di Roma ha riconosciuto ufficialmente Francesca Michelon come figlia legittima di Stefano D’Orazio, ex batterista dei Pooh, scomparso nel 2020. Questa decisione pone fine a un lungo processo legale e stabilisce che Francesca è l’unica figlia biologica di D’Orazio, il quale possedeva diritti d’autore e beni che dovranno ora essere divisi con la vedova Tiziana Giardoni. La sentenza, emessa dai giudici Ienzi, Albano e Capraro, è immediatamente esecutiva. Per verificare la paternità, si è fatto ricorso a un test del DNA, realizzato con campioni prelevati in ospedale, e a una perizia medico-legale.

Francesca, 40 anni, proviene da una relazione tra D’Orazio e Oriana Bolletta, che era sposata con Diego Michelon, il quale aveva riconosciuto Francesca come sua figlia. Tuttavia, come rivelato dall’ex compagna di D’Orazio, Lena Biolcati, era noto che Diego sapesse che Francesca non era sua figlia biologica. Anche il musicista Red Canzian ha confermato che Diego Michelon aveva spesso chiesto aiuti economici a D’Orazio.

La sentenza segna un cambiamento significativo nella questione dell’eredità di D’Orazio. I legali di Francesca avvieranno le pratiche per valutare l’eredità e i diritti d’autore, ora da dividere equamente tra Tiziana Giardoni e Francesca. Inoltre, il testamento datato 2016 di D’Orazio sarà annullato e Tiziana sarà tenuta a risarcire 60.000 euro a Francesca per “danni esistenziali”.