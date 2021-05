Francesca Manzini su Instagram ha confessato apertamente di essere contraria alla legge contro l’omofobia ed alle manifestazioni per supportare il DDL Zan (come l’evento all’Arco della Pace dove ha parlato anche Francesca Pascale).

Una dichiarazione inaspettata avvenuta su Instagram in cui si è beccato del deficiente pure Alessandro Zan, relatore del decreto legge.

“Ora stanno facendo tutti con la mano DDL Zan, il decreto legge di quel deficiente là, che veramente… A me non piace creare movimenti, per cosa? Perché? Devo difendere chi? Noi non abbiamo bisogno di essere difesi, noi esistiamo. Sicuramente mi difendo da chi mi attacca, ma se sono persone che non hanno proprio la cultura di accettare l’essere umano, avoglia te a combattere”.

Francesca Manzini contro il DDL Zan, il video.

La comica ha poi aggiunto che secondo lei la soluzione migliore non è quella di educare (come vuole il DDL Zan) bensì quello di aprire i centri psichiatrici per rinchiuderci dentro le persone omofobe.

“Qua il problema psicologico è a priori, qua non devi fare il movimento per viva l’arcobaleno o quello che ti pare, qua c’è proprio da aprire dei centri psichiatrici e metterci dentro le persone che danneggiano le persone che si amano e dire ‘perché tu vuoi menare quello, che ti ha fatto?’ ed io medico ti curo”.

Secondo Francesca Manzini, infatti, le manifestazioni sarebbero inutili.

“Ma io fare i movimenti per lottare contro un qualcosa quando quello a casa ha già in mente di farmi già male, vado a perdere tempo. Io la penso così”.

Discorsi che onestamente non mi sarei aspettato da lei. Francesca Manzini, ma seriamente?