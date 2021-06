Dopo più di una decade lontana dal piccolo schermo Francesca Lodo ha fatto il suo comeback a L’Isola dei Famosi. L’ex naufraga ospite a Casa Chi ha ripercorso la sua avventura in Honduras e tra una chiacchiera e l’altra Gabriele Parpiglia ha svelato che la Lodo sarebbe potuta tornare in tv già 2 anni fa. Francesca infatti era stata chiamata per fare Temptation Island Vip, ma all’epoca ha rifiutato.

“Potrebbe richiamarmi Gabry e direi ancora una volta di no. Come show invece dove mi vedo? Ho tanti sogni, ma quelli che si avverano sono pochi, bisogna sperare fino alla fine. Io manco dalla tv da 12 anni, L’Isola per me è stata una rinascita. Una sorta di nuovo inizio. Adorerei lavorare a le Iene, non me ne voglia Ilary. Alessia? Oops, scusate, tra Alessia e Ilary si scambiano i programmi. Amerei le Iene, però mi piacerebbe riproporre dei programmi come Stranamore. Queste cose romantiche mi piacciono tanto. Poi vorrei presentare Colpo di Fulmine, era bellissimo quel programma”.

Francesca Lodo su Andrea Cerioli.

La showgirl ha ricordato la sua litigata con Andrea e ha dichiarato che secondo lei Cerioli è stato il finalista de L’Isola meno meritevole.

“L’ho detto e continuo a ripetere, credo che l’unico che i finalisti, quello che se lo meritava di meno è Andrea Cerioli. Simpatico, molto carismatico, forse senza di lui non ci sarebbero state tante dinamiche, ma ci sono dei però. Lui è molto forte sui social e nei reality. Ha creato tante litigate, ma ha fatto meno per il gruppo. A me non ha fatto nulla a parte l’ultima litigata, però per i naufraghi non ha fatto moltissimo.

Cosa mi è mancato per arrivare in finale? Io oggi non mi recrimino nulla. Devo dire che non ho rimpianti e rifarei tutto allo stesso modo. Credetemi che fare l’Isola non è facile e non avevo voglia di litigare, pensavo ad aiutare il gruppo e a vincere le prove. Sono fiera di me e felice, però ovviamente mi dispiace essere uscita a poche settimane dalla finale”.

101 espressioni di Francesca Lodo in dieci secondi 💯 #Isola pic.twitter.com/U4NXN1R4Hq — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 23, 2021

Una diatriba che sembra non avere mai fine: Daniela vs Francesca. #Isola 🏝️ pic.twitter.com/VpAmZ2WDIS — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 5, 2021

L’unico “errore”.

Dopo aver detto di non avere rimpianti Francesca Lodo c’ha ripensato ed ha ammesso che se potesse tornare indietro forse cambierebbe una cosa che ha fatto a L’Isola: “Sì forse quella cosa è l’unica cosa che cambierei. Quel giorno quando lui non ha voluto baciarmi per mangiare la pasta io avrei dovuto nominarlo e uscire da quel legame. Però mi è dispiaciuto, mi dispiaceva nominarlo sul momento. Adesso però vi dico che avrei dovuto farlo“.

Puo dirlo forte Francesca!