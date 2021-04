Francesca Lodo durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi ha ricevuto una lettera da parte di sua mamma, dove le ha chiesto esplicitamente scusa per non averla “tenuta per mano” durante un suo periodo buio.

“La vita ti ha messo a dura prova ma ti sei sempre rialzata da sola, ti chiedo scusa perché non ti ho tenuta per mano”.

Quando Ilary Blasi ha chiesto a Francesca Lodo perché sua madre le chiedesse scusa, la showgirl ha svuotato il sacco citando Vallettopoli:

“Mia mamma mi ha chiesto scusa perché c’è stato un periodo della mia vita, dieci anni fa, molto importante e doloroso e mia madre non ha perdonato certe mie affermazioni durante Vallettopoli. C’è stata un’inchiesta durante quel periodo dove io avevo detto determinate cose sulla mia vita e sono passata come la persona che non ero e mia madre in quel momento c’è rimasta molto male. In quel momento della mia vita sono rimasta sola, tutte le persone che avevo accanto a me mi hanno voltato le spalle. Sono uscita dal mondo della televisione solo con il volere di poter dimostrare quella che sono realmente e non quella che la gente ha pensato che fossi”.

Francesca Lodo, scandalo Vallettopoli: le sue dichiarazioni

In un articolo pubblicato da Repubblica e datato 27 luglio 2010, Francesca Lodo, citata come “ex velina sarda” avrebbe dichiarato:

“L’ex velina sarda sfila davanti agli investigatori il giorno, il 28 marzo ’07: «Ho consumato cocaina all’ intero dei bagni del privé dell’ Hollywood con Pietro Tavallini e ricordo ancora che c’era anche Belen Rodriguez, anche se non sono certa del fatto che l’ abbia consumata pure lei. La security l’ho vista raramente davanti ai bagni, anzi sono più le volte che non l’ho vista, che l’ho vista».

Sempre in quel periodo Francesca Lodo avrebbe anche querelato Belen Rodriguez contestando la cessione di cocaina, dato che l’argentina – sempre come riporta l’articolo di Repubblica – avrebbe dichiarato:

«Ho fatto uso di cocaina insieme a Francesca Lodo a casa sua, solo due volte nei primi giorni di gennaio 2007. In entrambe le occasioni la droga me l’ ha data Francesca. Non so dove Francesca la prenda, ma sono certa del fatto che ne fa assai uso. Lei mi invitava spesso ad andare nei bagni dell’Hollywood, le domeniche, sere in cui stavamo insieme con tutti i componenti del gruppo Lele Mora, ma io non la seguivo perché temevo l’ ffetto della cocaina. Ripeto, le uniche due volte che ho consumato droga è stato quando ero a casa di Francesca Lodo».

Un brutto periodo che ora Francesca Lodo ha lasciato alle sue spalle.