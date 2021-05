Francesca Lodo, dopo esser ritornata in Italia ed aver preso qualche giorno di tempo per riadattarsi ai suoi ritmi, ieri ha fatto una sorpresa ai suoi fan riapparendo su Instagram dopo tre mesi di assenza.

“Mi fa stranissimo parlarvi, sono ancora un po’ scioccata ed ho sempre la ricrescita perché sono in quarantena e non posso neanche uscire!” – ha confessato l’ex naufraga, svelando poi di aver ancora dei problemi a mangiare – “Ho un po’ di problemi sia nel dormire che nel mangiare, ma sto un po’ recuperando. Grazie per il sostegno!“.

E ancora:

“Sono molto felice, questa esperienza è stata… Forse non si trovano neanche le parole per spiegarla, ho patito la fame vera, ho perso 15 kg, sono felice di averla fatta e sono fiera di me e dell’esperienza che ho fatto. Un po’ mi rode perché sono uscita a due settimane dalla fine, mi sarebbe piaciuto andare in finale. Ma sono contenta per come sono uscita! Anche se mi sarebbe piaciuto continuare a fare la vera naufraga con Beatrice e magari arrivare in finale con lei. Ringrazio L’Isola dei Famosi e la produzione. E adesso si mangia!“.

Francesca Lodo: “Dopo L’Isola dei Famosi ho un po’ di problemi, ho anche rosicato…”, ecco il video

Francesca Lodo durante una delle ultime puntate de L’Isola dei Famosi ha ricevuto una lettera da parte di sua mamma, dove le ha chiesto esplicitamente scusa per non averla “tenuta per mano” durante un suo periodo buio.

“La vita ti ha messo a dura prova ma ti sei sempre rialzata da sola, ti chiedo scusa perché non ti ho tenuta per mano”.

Quando Ilary Blasi ha chiesto a Francesca Lodo perché sua madre le chiedesse scusa, la showgirl ha svuotato il sacco citando Vallettopoli: