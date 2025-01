Francesca Ghio: Ricorso dopo l’archiviazione per la violenza subita a 12 anni

La procura di Genova ha richiesto l’archiviazione del caso riguardante Francesca Ghio, consigliera comunale che ha denunciato di essere stata violentata all’età di 12 anni nel 2005. I magistrati hanno motivato la richiesta sostenendo che i reati sono già prescritti, essendo trascorsi otto anni dalla scadenza della prescrizione. All’epoca dei fatti, la legge stabiliva che la violenza sessuale su minori non fosse più perseguibile dopo dodici anni; attualmente, la prescrizione è stata estesa a ventiquattro anni. Gli avvocati di Ghio intendono opporsi all’archiviazione e richiedono quantomeno un’audizione in procura.

Nel documento di archiviazione, i magistrati hanno evidenziato che non sono necessari ulteriori approfondimenti per dimostrare la prescrizione, citando il certificato di nascita di Ghio e articoli di giornale che riportano le sue dichiarazioni sull’età al momento degli abusi. Durante un intervento in consiglio, Ghio ha raccontato la sua esperienza di violenza, affermando di essere stata abusata fisicamente e psicologicamente da un uomo di cui si fidava, un dirigente genovese. La consigliera ha espresso la volontà di essere ascoltata in procura, pur riconoscendo che un processo risulta impossibile data la distanza temporale dall’accaduto.

La decisione finale sull’archiviazione spetterà al giudice per le indagini preliminari. La vicenda di Francesca Ghio ha sollevato un ampio dibattito, specie considerando le recenti modifiche legislative riguardanti la prescrizione per reati di violenza sessuale.