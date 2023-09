Francesca Fialdini torna a parlare dei suoi capelli corti

Francesca Fialdini è tornata a parlare del suo nuovo taglio di capelli fra le pagine di DiPiù Tv. Un taglio che per molti è stato un coming out ma che così non è.

“Me la sono presa, ma non per le illazioni che hanno fatto, ma perché è ridicolo associare la lunghezza dei capelli ai gusti s3ssuali delle persone. E poi è da vigliacchi nascondersi dietro la tastiera di un computer. Se qualcuno mi dicesse la stessa cosa incontrandomi al bar gli direi che non sono affari suoi, ma gli stringerei la mano per la franchezza. Non accontenterò chi mi rivuole con i capelli lunghi. Li lascio corti. Portavo i capelli così anche a vent’anni, quando cantavo in un gruppo rock e mi ispiravo a cantanti bellissime che portavano i capelli corti. Come Dolores O’Riordan dei The Cranberries e Kay Hanley dei Letters To Cleo. Non mi lascio certo influenzare dagli altri e mi piaccio così”.

Quindi dimentichiamoci Francesca Fialdini con i capelli lunghi, per adesso li vuole tenere così.

Francesca Fialdini su Instagram, il post contro le critiche sul suo taglio di capelli

La conduttrice di Da Noi A Ruota Libera aveva già affrontato questo argomento su Instagram attaccando proprio coloro che le davano della lesbica.