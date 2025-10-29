Francesca Fialdini svela aneddoti e segreti inediti

Francesca Fialdini si è raccontata in un’intervista al Corriere della Sera, rivelando dettagli inediti sulla sua vita personale e professionale. Tra i temi trattati, ci sono alcune gaffe memorabili, l’attuale partecipazione a “Ballando con le Stelle” e la sua vita privata.

La conduttrice ha un modello televisivo: Lilli Gruber, da sempre fonte di ispirazione per lei. Fialdini ha raccontato un divertente episodio accaduto durante la sua carriera alla Radio Vaticana, quando un giornalista intervistato dall’altra parte del telefono rispose dal bagno, facendo sentire lo sciacquone in diretta. Un’altra gaffe risale a una Partita del Cuore, quando scambiò Simone Inzaghi per suo fratello Pippo, con il quale si trovava in diretta. Un errore che la portò a desiderare di sparire.

Attualmente, Francesca è tra le favorite a “Ballando con le Stelle”, dove sta avendo un grande successo nonostante non avesse mai ballato prima. Ha spiegato di aver ballato solo una volta in discoteca a 17 anni. Durante il programma, fa coppia con Giovanni Pernice, fidanzato di Bianca Guaccero, sua cara amica. Fialdini ha svelato che tra lei e Pernice c’è una confidenza basata su conversazioni quotidiane.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Francesca ha affermato di essere molto riservata e di non cercare attenzione, sottolineando il suo disinteresse per lo shopping, che trova noioso. È stata sorpresa dai paparazzi mentre si trovava in spiaggia, ma ribadisce di volere la massima privacy riguardo al suo fidanzato, parlando di una relazione al tempo stesso nuova e storica, senza voler entrare nei dettagli. Infine, ha condiviso di essere cambiata rispetto al passato, dicendo di essere ora più serena nei suoi rapporti sentimentali.