Francesca Fialdini contro Barbara d’Urso

Francesca Fialdini, conduttrice di “Da noi… A ruota libera”, ha rivelato un retroscena polemico legato alla sua partecipazione a “Ballando con le Stelle”, da cui si è ritirata a causa di plurimi infortuni, tra cui problemi alle costole e a un piede. Non tutti hanno creduto alla versione di Fialdini e alcuni concorrenti hanno nutrito dubbi sulla sua salute.

Fialdini ha raccontato che una donna e un uomo in gara nello show le hanno chiesto di mostrare le lastre, esprimendo dubbi sulla veridicità del suo ritiro. La conduttrice ha definito queste richieste come “al di fuori di ogni logica” e ha aggiunto che qualcuno si è fatto promotore di qualcun altro per chiedere di vedere le lastre. Fialdini ha descritto l'”esecutore” come un personaggio genuino che non si rende conto di avere un’arma in mano, mentre la mandante è una donna che ha voluto curiosare mettendo in dubbio le notizie sul suo stato di salute.

Fialdini ha preferito non rivelare l’identità delle persone coinvolte nella vicenda, ma ha lasciato intendere che la mandante è ancora in gioco. Le concorrenti rimaste in gioco sono Martina Colombari, Barbara d’Urso e Andrea Delogu. Considerando che la mandante è una donna, i nomi possibili si restringono a d’Urso e Colombari, poiché Delogu è da scartare a causa di un grave lutto familiare. Fialdini ha concluso che chiedere di vedere le lastre è stato un gesto “cheap” e che chi lo ha fatto sta perdendo di vista tutto il resto.