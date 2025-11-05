Francesca Fialdini: confermato il suo futuro a Ballando Italia

Francesca Fialdini ha finalmente chiarito il suo futuro a Ballando con le Stelle, dopo aver tenuto con il fiato sospeso i fan a causa di un infortunio al piede destro. La conduttrice Rai ha subito un’infrazione dell’osso durante le prove, il che le ha impedito di esibirsi nell’ultima puntata. Di conseguenza, ha ricevuto zero punti dai giudici, lasciando in sospeso la sua partecipazione al programma. Negli ultimi giorni, Fialdini ha effettuato una serie di esami e ora sembra che non debba ritirarsi dal talent show.

Durante un episodio di Ballando Segreto, Fialdini ha comunicato che il suo recupero sta procedendo, dichiarando: “Adesso poggio il tallone. Mi hanno fasciato e fatto un trattamento con l’ossido di zinco per riassorbire.” Anche se avverte ancora dolori ai piedi, le sue condizioni stanno migliorando.

Milly Carlucci, conduttrice del programma, ha confermato che si faranno tutti gli sforzi necessari affinché Fialdini non debba sforzare troppo il piede. Ha spiegato che i dolori delle dita sono legati a un accumulo di liquido dovuto alla scarsa mobilità del piede. Carlucci ha poi aggiunto l’importanza di un massaggio linfatico per facilitare il recupero.

Nel frattempo, non si hanno notizie certe sul futuro di Andrea Delogu, anch’essa in dubbio per la sua partecipazione al programma dopo il drammatico lutto per la morte del fratello. Carlucci ha affermato che Delogu avrà tutto il tempo necessario per prendere una decisione sul suo percorso nel talent.