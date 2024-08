Francesca Fangio eliminata alle Olimpiadi, Elisabetta Caporale ci ricasca: “Non è la tua serata”. La replica

Elisabetta Caporale di RaiNews, dopo aver chiesto a Benedetta Pilato se fosse davvero contenta di essere arrivata quarta “perché tutti si aspettavano il podio”, ci è ricascata questa volta con Francesca Fangio. La nuotatrice, in questo caso, è stata eliminata dalle Olimpiadi di Parigi durante le semifinali.

La gara è stata commentata così da Elisabetta Caporale: “Non è la tua serata“, una freddura che non sembrerebbe essere affatto piaciuta alla nuotatrice che subito ha risposto: “No, non direi tanto così. Sono andata un po’ alla rincorsa della qualificazione, non è mai semplice quando è così. Sicuramente posso nuotare molto meglio, il tempo non mi soddisfa“. Dopo questa premessa, però, Francesca Fangio ha precisato di essere felice.

“Sono contenta perché me la sono goduta, sono andata senza ansia, l’atmosfera è strepitosa. Sono contenta di essermi riuscita a godere tutto quanto. Non mi aspettavo di riuscire a fare un’altra Olimpiade. Per i giornalisti magari è brutto sentirsi dire che è bello anche solo partecipare, ma per me lo è stato. E’ una bella emozione, a Tokyo non era esattamente così”.

Questa volta Elisabetta Caporale però ha risposto bene: “Pure per noi che siamo qui a raccontarvi è bello partecipare a queste emozioni. Tienitele bene strette”.

Francesca Fangio ed Elisabetta Caporale, l’intervista commentata su Rai1

Lo scambio di battute fra Caporale e Fangio è stato commentato su Rai1 anche da Tommaso Mecarozzi che poco prima – dando la linea ad Elisabetta Caporale – aveva detto al suo collega Luca Sacchi: “Devo darle la linea ora, non è la tua serata“.

“Bellissima Francesca Fangio” – ha esordito al rientro in onda – “Ribadiamo che la sua impresa era stata quella di qualificarsi per le Olimpiadi e di accedere alle semifinali. La finale, lo si sapeva, non era alla sua portata. Però sempre per precisione io mi riferivo a te (parlando a Sacchi, ndr), che non è la tua serata, perché sono stato costretto a interromperti in continuazione. Non mi riferivo assolutamente al fatto che non fosse la serata della Fangio”.

