Francesca Fagnani, svela dettagli sulla Oxa a Belve: “Intervista impossibile?”

Stasera andrà in onda una delle interviste più attese dell’anno, quella che Francesca Fagnani ha realizzato con Anna Oxa. L’artista AO infatti sarà una delle prime ospiti della nuova edizione di Belve (ed ha commentato anche il caso Madame). E di questa intervista ha parlato Francesca Fagnani a La Vita in Diretta.

“Mi chiedi se ho capito quello che intendeva dire quando ha commentato la classifica? Sì diciamo che quello che ho percepito io è il fatto che diciamo lei non dà peso ai voti. Questo perché a lei interessava trasferire un messaggio preciso. Questo messaggio era contenuto nella sua canzone. Non ho capito se non dà peso perché non li ritiene qualificati, quelli che votano, o invece perché è arrivata venticinquesima. Però insomma il suo senso era ‘mi interessava portare un messaggio e chi deve capire capirà’.

Se sono riuscita a realizzare un’intervista impossibile? E capirete quanto dopo averla vista. Quanto è stata impossibile lo capirete solo dopo. Com’è andata in generale? Intanto io la ringrazio per essersi fidata, perché comunque è stato un atto di fiducia. Io trovo che non sia mai banale. Direi che ti porta un vissuto un po’ diverso. Insomma anche dei ragionamenti un po’ diversi. Devo dire che io mi sono divertita, spero vi divertirete anche voi”.