Francesca Fagnani svela che belva si sente, torna sul caso Fedez e punge Pino Insegno

Francesca Fagnani nel corso di Vanity Fair Stories è stata un cane sciolto e non a caso – a domanda diretta del giornalista Federico Rocca ‘che belva si sente?’ – la conduttrice ha risposto: “Un jack russell. Ci hai mai avuto a che fare? Ti morde e non ti molla mai“.

“Se c’è un personaggio che non ho avuto il coraggio di invitare? Macché, ho invitato anche il Papa, mi ha risposto la segreteria del Pontefice, declinando l’invito. Gli avrei chiesto ‘Ma sto schiaffo alla cinese?’”.

In merito alla sua tipologia di interviste – già imitata da Vincenzo De Lucia – Francesca Fagnani ha specificato: “Cerco di fare domande che possono provocare, la seconda domanda, se non mi rispondi io insisto. La cattiveria è mettere in una luce cattiva una persona“.

Francesca Fagnani torna sul caso Fedez e punge Pino Insegno

In merito all’affaire su Fedez, la conduttrice ha detto che sarà intervistato nel corso della nuova stagione.

“Non credo che ci sia stata censura, è stata una scelta sbagliata. Ci sono stati precedenti, non c’era stato un chiarimento tra Fedez e i vertici della Rai. Però poi so che si sono sentiti, la cosa è stata superata. Per questo dico che non è censura. La libertà una se la dà”.

Infine, alla luce della chiusura de Il Mercante in Fiera (che terminerà a dicembre e non tornerà a gennaio), Francesca Fagnani ha confessato: “Se l’ho visto? No. Peraltro non sono la sola“. SHADY QUEEN.