Francesca Fagnani sugli ospiti sbagliati a Belve, poi l’appello a Mediaset

Nei prossimi giorni Francesca Fagnani sarà a Cortina a presentare il suo ultimo libro Mala, Roma Criminale e con l’occasione ha fatto due chiacchiere con Valerio Palmieri di Chi. La giornalista ha spiegato che quando un ospite di Belve svicola e non risponde alla sue domande, lei non si arrabbia, ma capisce che è un ospite sbagliato: “Se non rispondono? Mi arrabbio con me stessa perché ho scelto l’ospite sbagliato. Ma il mio non è un interrogatorio, noi giornalisti non siamo magistrati e non otterremo mai una verità assoluta, ma soltanto quella soggettiva, che è già tanto“.

La conduttrice ha poi ammesso che le piacerebbe avere Alfonso Signorini come ospite di Belve su Rai Due e per questo ha fatto un appello a Mediaset: “Chi vorrebbe come ospite a Belve nella prossima stagione? Alfonso Signorini. Anzi, ne approfitto per fare un appello a Mediaset: “E su, che vi costa liberarlo per una sera”?“.

Questo sarebbe un bis, perché in realtà Alfonso Signorini a Belve c’è già stato, quando la trasmissione andava in onda sul Nove…

Francesca Fagnani, l’intervista fatta ad Alfonso Signorini nel 2018.