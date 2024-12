Francesca Fagnani su Meloni, fine di Belve e le sue posizioni politiche

Belve è uno dei programmi più popolari di Rai Due, un vero e proprio fenomeno social che si distingue per il modo diretto e incisivo con cui la conduttrice Francesca Fagnani pone le sue domande agli ospiti. A differenza di molte altre trasmissioni, dove i vip vengono celebrati in modo superficiale e non vengono sollevati argomenti critici, Fagnani riesce a mettere i suoi ospiti davanti a uno specchio, rivendicando le loro dichiarazioni passate e scavando sotto la facciata di modestia spesso presente in queste figure pubbliche.

La conduttrice ha recentemente rilasciato un’intervista a La Stampa, in cui ha parlato della futura fine del programma, affermando che spera di essere lei a decidere quando dire “basta”. Ha anche commentato l’evoluzione della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ricordando un’intervista del 2018 in cui Meloni si mostrava più ironica e accessibile. Ha notato che, ora, la Meloni appare priva della stessa autoironia e trasmette un’impressione di solitudine, probabilmente a causa delle responsabilità che ha assunto.

Per quanto riguarda le sue opinioni politiche, Fagnani ha dichiarato di non avere un’appartenenza partitica definita, ma ha sottolineato il suo orientamento a sinistra sui diritti individuali, pur identificandosi come liberale in altre questioni. Ha indicato che ci sarà una nuova edizione di Belve finché ci sarà attesa da parte del pubblico, ma ha anche riconosciuto che il programma avrà inevitabilmente una fase finale, sperando di accorgersene in tempo per poter decidere il giusto momento per fermarsi.

In sintesi, Belve rappresenta un format di successo e innovativo, contraddistinto dalla sincerità dell’intervista e dalla capacità di Fagnani di affrontare argomenti non sempre facili. Tuttavia, la conduttrice è consapevole che ogni cosa ha un inizio e una fine, e si prepara a quel momento con una certa filosofia.