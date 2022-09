Francesca Fagnani racconta dell’intervista saltata a Elettra Lamborghini e spoilera una sua risposta

È passato circa un anno da quando Elettra Lamborghini ha chiesto a Francesca Fagnani di cestinare la sua intervista registrata a Belve, ma la notizia fa ancora gola. Ospite da Alessandro Cattelan su Rai2, la conduttrice ha parlato un po’ del suo programma.

E ancora:

“Elettra Lamborghini l’anno scorso ci ha chiesto di non mandarla in onda. Mi è molto dispiaciuto perché è stata un’intervista molto divertente e molto simpatica. Io non credo che a lei non siano piaciute le mie domande, ma non le sono piaciute le sue risposte. Quando la sua agente mi ha chiamato mi ha detto che non le erano piaciute le domande politiche, ma io non gliele avevo mai fatte. Ma neanche pensate! Perché ad ognuno un po’ il suo. Una domanda che le ho fatto è stata ‘lei ha più ammiratori o detrattori?’ e mi ha risposto ‘i trattori?’. Simpaticissima!”.