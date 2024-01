Francesca Fagnani: quando tornerà la nuova edizione di Belve

La decima edizione di Belve sta per diventare realtà. La prima puntata, come rivelato da Giuseppe Candela, è prevista per il prossimo 2 aprile.

“Tremate, tremate, le Belve son tornate. O meglio si preparano per il grande ritorno in onda, il programma di interviste cult condotto da Francesca Fagnani andrà in onda a partire da martedì 2 aprile e terrà compagnia al pubblico di Rai2 per cinque settimane. C’è chi assicura grandi sorprese”.

Al momento nessun vip è stato annunciato come ospite, anche se la speranza è quella di vedere seduta sulla poltrona Barbara d’Urso. Francesca Fagnani riuscirà a fare il colpaccio?

“Se c’è un personaggio che non ho avuto il coraggio di invitare? Macché, ho invitato anche il Papa, mi ha risposto la segreteria del Pontefice, declinando l’invito. Gli avrei chiesto ‘Ma sto schiaffo alla cinese?’”.

Belve in prima serata, gli ascolti dell’edizione 2023

1^ puntata: 1.637.000 telespettatori, pari al 10% di share

2^ puntata: 1.101.000 telespettatori, pari al 6,3% di share

3^ puntata: 1.235.000 telespettatori, pari al 7,7% di share

4^ puntata: 1.036.000 telespettatori, pari al 6,1% di share

5^ puntata: 923.000 telespettatori, pari al 5,8% di share