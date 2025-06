Francesca Fagnani: nuovo contratto Rai e “Belve Crime” in arrivo!

Francesca Fagnani ha firmato un contratto biennale con la Rai, che prevede un incremento delle puntate del suo programma “Belve”. La conduttrice e ideatrice del format si prepara anche per il debutto di “Belve Crime”, che andrà in onda il 10 giugno.

Secondo Adnkronos, la Rai punta a espandere la durata del programma, portando sullo schermo un numero maggiore di interviste. Il nuovo contratto, oltre a garantire la conduzione per i prossimi due anni, prevede l’inserimento di più puntate nella prossima edizione.

“Belve Crime” inizierà con l’intervista a Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio. Tra gli altri ospiti ci sono Tamara Ianni, che ha contribuito all’arresto di componenti del Clan Spada di Ostia, e figure di spicco come Eva Mikula, ex compagna di Fabio Savi della Banda della Uno Bianca, e Mario Maccione, ex membro delle Bestie di Satana.

“Belve” è un programma prodotto dalla Fagnani dal 2018, inizialmente trasmesso su Nove e approdato su Rai 2 dal 2021. Nella sua ultima stagione, ha raggiunto un record di ascolti con una media di quasi 2 milioni di telespettatori e uno share dell’11%, un notevole incremento rispetto al 5,51% della precedente stagione. L’appeal del programma è cresciuto grazie a interviste a personaggi noti e discussioni accese tra gli ospiti, contribuendo a intensificare l’interesse del pubblico.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it